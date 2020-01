VOLPIANO. Recuperato un furgone rubato carico di 5 tonnellate di rame

La polizia stradale di Settimo Torinese ha recuperato, questa mattina, un furgone rubato carico di circa 5 tonnellate di rame rubato anche questo. Il furgone era stato abbandonato dopo aver perso una ruota in una stradina a lato della carreggiata nord dell’autostrada A5. Ad insospettire i poliziotti era stata la rete tagliata a lato della carreggiata. Ora sono in corso le indagini per rintracciare i ladri.

