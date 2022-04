Lucio Albani è il presidente dell’associazione “Gruppo Alba” di Volpiano, che da un anno e mezzo collabora con il “SOET-PCC”, L’“Ordine Templare Italiano”, di cui lui è il responsabile della Commanderia Augusta Taurinorum; entrambe sono associazioni religiose.

Molto attivi sul territorio a livello di volontariato, beneficenza ed organizzazione di pellegrinaggi, hanno ora intrapreso un’iniziativa relativa alla raccolta dei farmaci. “Siamo in contatto con diversi medici di base e diverse farmacie che recuperano farmaci dai pazienti che non li usano e li restituiscono oppure che li ordinano ma che non vanno poi a ritirarli. Questi ultimi tanto non potrebbero tenerli e quindi abbiamo pensato ad un modo per ‘riciclarli’ e darli a chi ne ha bisogno, ma non può permetterseli – comincia a spiegare Albani -. Attualmente, con la nostra attività, siamo ben presenti nel pinerolese e ci siamo estesi anche su Volpiano e nel basso Canavese, e a Villareggia; ma l’idea è quella di crescere estendendoci a Chivasso e dintorni ed in collina”. I medici e le farmacie che aderiscono all’iniziativa siglano un trattato di collaborazione, non a scopo di lucro, con l’associazione e i farmaci vengono raccolti e consegnati a Piossasco, presso la sede dell’Ordine dei Padri Camilliani. “Questo è anche il luogo dove si svolgono le nostre funzioni e il prossimo 30 aprile, alle ore 16.00 ne faremo una per ufficializzare l’ingresso di due dame nel nostro Ordine” aggiunge. Da qui i farmaci vengono poi donati a due missioni: una nella Georgia Russia e una ad Haiti. “Ovviamente la raccolta dei farmaci è disciplinata e consentita a livello legislativo, per questo lo facciamo, e il fine è di promuovere la solidarietà sociale e la limitazione degli sprechi – precisa Lucio Albani -. Chi volesse aderire e supportare la nostra iniziativa può chiamare il 3402710011 ed entrare in contatto con noi”.

