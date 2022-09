Non le manda a dire il segretario del Carroccio, Pierfranco Viola, che punta il dito contro gli “alleati” (almeno a livello nazionale) del centrodestra.

A dire il vero, però, qui le cose vanno diversamente: un anno fa, infatti, il centrodestra alle elezioni locali si presentò spaccato. Da un lato Forza Italia e Fratelli d’Italia, con Mariagrazia Bigliotto (oggi consigliera di minoranza) candidata Sindaca e dall’altra parte la Lega con Franco Viola candidato Sindaco.

Ebbene, in un anno nulla è stato ricucito, l’ultima dimostrazione è arrivata in questi giorni con gli eventi della campagna elettorale in vista [...]