*Lascia davvero senza parole quanto sta accadendo a Volpiano, dove una forza politica ritiene di essere – evidentemente – l’unica depositaria del valore della legalità, tanto da arrogarsi il diritto di “targare” espressamente un convegno che si propone di affrontare quel tema.

Non può sfuggire a nessuno, infatti, che l’incontro che si svolgerà venerdì 13 maggio a Volpiano presenti un tavolo di relatori tutti riconducibili al Partito Democratico. Ora, se a promuovere tale manifestazione fosse lo stesso partito erede delle assai poco rimpiante “Botteghe Oscure”, non ci sarebbe nessun problema, ma quando lo si vuole attribuire all’Amministrazione di Volpiano, bene, tutto questo è inaccettabile.

E’ inaccettabile che sia l’Amministrazione comunale a mettere il proprio stemma ufficiale su una iniziativa che è una sfacciata manifestazione partitica; è inaccettabile che vi sia un partito che crede, in tale modo, di appropriarsi di un tema così significativo come la legalità; è inaccettabile che ad una simile iniziativa non siano stati invitati relatori – ben presenti e conosciuti – espressione di altre aree di pensiero e di impegno sociale. E’ inaccettabile infine, che proprio quel partito che in occasioni ben meno importanti in passato abbia sempre sostenuto come il logo del comune non dovesse essere utilizzato per altro che non l’istituzionalità e che non dovesse in nessun caso “mischiarsi” con la politica dei partiti, oggi dimostri una vera e propria doppia moralità, un doppio pesismo per cui il bene è sempre e solo da una parte, la loro, mentre tutto il male è riconducibile a chiunque sia portatore di istanze e sentimenti differenti!

Riteniamo che sia indispensabile un intervento del Sindaco, che è espressione di una forza indipendente e circoscritta al territorio di Volpiano, perché venga posto senza indugio un rimedio a questo vero e proprio “vulnus” inferto alla correttezza dei rapporti istituzionali tra forze diverse, e che riconduca certi temi, quali effettivamente sono, al patrimonio di tutti e non all’arroganza ed alla protervia di pochi. A tale scopo il gruppo consigliare presenterà un’interrogazione per la prossima seduta di Consiglio Comunale.

*Mariagrazia Bigliotto

Capogruppo Centro Destra e Segretaria cittadina Forza Italia

*Veronica Nilo

Portavoce cittadina Fratelli d’Italia

