Un’Altra Cosa, il nome della nostra lista alle scorse elezioni amministrative. Un’Altra Cosa il nostro concetto di consigliatura.

Non siamo certo, il mio collega Ercole Cucca ed io, neofiti dell’Opposizione in emiciclo, ma ciò non ha diminuito la nostra volontà di agire per i cittadini, e quindi, per noi stessi che Volpiano la viviamo. Ma c’è una novità: in questo mandato l’opposizione non sarà rappresentata esclusivamente da noi due eletti, ma dall’intera squadra che ci ha sostenuto e che, dal giorno dopo del risultato, ha iniziato a lavorare per Volpiano. 16 persone che, insieme [...]