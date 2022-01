Dopo la “vittoria” in primo grado il Comune di Volpiano ha scelto di costituirsi parte civile anche nell’appello del processo “Cerbero”.

“L’Amministrazione Comunale – si legge nella delibera di giunta del 30 dicembre 2021 – intende rappresentare le ragioni del territorio a tutela della legalità e della libertà di iniziativa economica ponendo in essere ogni azione utile per contrastare la criminalità organizzata e per tutelare l’immagine e le ragioni del Comune individuato come persona offesa”.

Già nel primo grado, dunque, Nell’aula bunker del tribunale di Torino, i comuni di Volpiano e San Giusto Canavese si [...]