I tentacoli della piovra continuano a stringere Volpiano nella sua morsa. Il nome della cittadina compare nuovamente, per diverse volte, nella relazione della Dia (Direzione investigativa antimafia), relativa al secondo semestre del 2020, sulla “salute” delle mafie a Torino, in Piemonte, in Italia.