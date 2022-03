Altra piazza altro problema, purtroppo questo argomento è fonte di suggerimenti quand’anche uno avesse il blocco dello scrittore.

La piazza in questione è naturalmente piazza Italia.

La foto riguarda una rotonda situata su una via che costeggia il suddetto spazio.

Non mi sono documentata in merito all’avvenimento che possa aver creato questo scempio/disagio, ma il pretesto è calzante per tornare a parlare della pessima qualità di materiali, dei lavori di realizzazione e dell’obsoleta progettazione ormai datata.

La cosa più grave in tutta questa comprovata inefficienza è la completa assenza di assunzione di responsabilità dal punto di vista amministrativo.

La [...]