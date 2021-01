VOLPIANO. Omicidio nella comunità psichiatrica, è arrivata la confessione

Comparirà giovedì mattina in tribunale a Ivrea, per l’udienza di convalida dell’arresto, Simone Giacomo Farina, il 36enne che ieri sera ha ucciso Simone Bonfiglio, 46 anni, come lui ospite della struttura psichiatrica “L’Arca” di Volpiano.

Interrogato dai carabinieri l’uomo ha confessato il delitto: dopo aver preso [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti