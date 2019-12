VOLPIANO. Natale: donati buoni spesa a famiglie basso reddito

Buoni spesa natalizi per le famiglie a basso reddito: questa l’iniziativa del Comune di Volpiano contro la povertà e per sostenere il commercio locale. Il Comune ha stipulato con la Confesercenti un protocollo d’intesa per la distribuzione nel periodo natalizio di buoni spesa da assegnare alle famiglie povere. Ogni buono vale 10 euro e per accedere all’iniziativa è necessario avere un reddito Isee sotto i quattromila euro. Il numero di buoni assegnato è legato ai componenti del nucleo familiare. I buoni sono spendibili dal 20 dicembre al 31 gennaio nei negozi di Volpiano aderenti all’iniziativa. Possono essere usati per acquistare alimentari, abbigliamento, casalinghi, libri e materiale scolastico. E’ invece vietato usarli per comprare alcolici, sigarette e fare gioco d’azzardo. “E’ un progetto – commenta Marco Sciretti, assessore al Commercio del Comune – che sicuramente aiuta le persone in difficoltà e il tessuto commerciale locale. Può essere un’altra opportunità per far conoscere i nostri negozi e i prodotti del territorio”.

Commenti