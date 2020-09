VOLPIANO. Minaccia e picchia l’ex moglie, denunciato

Arresto per maltrattamenti a Volpiano. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un italiano di 66 anni, dopo che ha minacciato e picchiato l’ex moglie.

I vicini di casa hanno chiamato il 112, dopo aver sentito la donna urlare. I carabinieri sono arrivati immediatamente e hanno sorpreso la coppia che litigava e hanno arrestato l’uomo.

La vittima, una nigeriana di quarantasei anni, è stata accompagnata in ospedale da un’ambulanza del 118 per essere medicata. E’ stata dimessa con ventidue giorni di prognosi per varie ecchimosi sul corpo.

