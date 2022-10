Picchia duro il consigliere di minoranza, Giuseppe Medaglia, che punta il dito contro la maggioranza del Sindaco Giovanni Panichelli.

Sull’evento andato in scena sabato al mercato Medaglia non ha dubbi: “Questa iniziativa – attacca – la ritengo uno “spot pubblicitario “. Solo dopo le nostre segnalazioni il sindaco pubblicizza questa iniziativa per coprire (in ritard )il fatto che volpiano è un paese insicuro! Cari volpianesi, non fatevi prendere in giro”.

Insomma per Medaglia si tratta solo di una sorta di folgorazione sulla via di Damasco, una folgorazione ispirata dalla minoranza.