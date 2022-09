È un’analisi impietosa quella del consigliere di minoranza di Cambiamo Volpiano, Giuseppe Medaglia.

L’esponente dell’opposizione non usa mezzi termini per descrivere il (poco) lavoro dell’amministrazione e di alcuni suoi colleghi di minoranza. Gli attacchi, però, non solo per la maggioranza ma pure per un pezzo di minoranza (Bigliotto, Forza Italia), che collabora con l’amministrazione.

“Ormai – commenta – è passato quasi un anno dall’insediamento del Sindaco Giovanni Panichelli, un Sindaco che ha gestito, con delle importanti lacune da parte dei suoi assessori”.

E qui inizia l’elenco dei tanti problemi.