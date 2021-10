Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ci hanno sperato fino all’ultimo, ma alla fine è andata come è andata. E cioè male. Per qualcuno, malissimo. C’è delusione, e non potrebbe essere altrimenti, tra i cinque candidati a sindaco arrivati alle spalle di Panichelli alle elezioni di lunedì scorso. Ma se è vero che i freddi numeri relativi al primo posto di Uniti per Volpiano raccontano di una vittoria senza appello, è altresì innegabile che quest’ultima tornata elettorale abbia offerto diversi spunti [...]