Alcuni lavoratori ex Comital e sindacalisti della Fiom Cgil sono stati indagati dalla Procura di Ivrea per le proteste per salvare l’azienda e scongiurare il licenziamento dei 140 dipendenti. Lo rende noto la Fiom Cgil di Torino, secondo cui “il procedimento trae origine dalle querele presentate nel 2017 da Corrado Ariaudo, allora patron del gruppo Cuki ed ex proprietario di Comital, e da Franck Duhamel, direttore della Lamalù, la società francese collegata a Comital poi fallita”.

Comital è una storica azienda specializzata nella produzione di laminati di alluminio che dopo la dichiarazione di cessazione dell’attività [...]