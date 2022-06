Si è svolto a Volpiano giovedì 16 giugno l’incontro con l’assessore della Regione Piemonte al Bilancio Andrea Tronzano sulle opportunità offerte alle imprese dal Fondo europeo di sviluppo regionale, con gli interventi del sindaco Giovanni Panichelli, della consigliera comunale Maria Grazia Bigliotto e del dirigente della Regione Piemonte Paolo Furno. Dinanzi ad una platea di imprenditori sono state illustrate le aree d’intervento, tra le quali ricerca e innovazione, competitività, efficienza energetica e promozione delle energie rinnovabili, con particolare attenzione al tema della digitalizzazione.

Una incontro per parlare non di Pnrr, per una volta.

Si è [...]