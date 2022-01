Il Consiglio comunale di Volpiano, nella seduta di lunedì 17 gennaio, ha approvato la convenzione con il Comune di Nole per il servizio di segreteria comunale; l’atto è propedeutico all’insediamento del nuovo segretario comunale Susanna Barbato, che subentra a Salvatore Mattia, divenuto titolare dell’incarico a San Mauro Torinese. La convenzione prevede una durata di cinque anni e una ripartizione dell’impegno del 65 per cento a Volpiano e del 35 per cento a Nole. Il sindaco di Volpiano Giovanni Panichelli ha commentato: “Ringrazio il sindaco di Nole per la disponibilità e do il benvenuto a [...]



