VOLPIANO. Istituito l’albo delle baby sitter

Il Comune di Volpiano ha lanciato l’iniziativa ‘Family Care’ per fornire alle famiglie un supporto nella ricerca di baby-sitter. L’amministrazione ha infatti istituito un albo comunale di baby sitter, sia per servizi “lampo” sia per impegni di tipo continuativo. L’inserimento nell’albo, limitato a 25 persone, avviene in seguito al completamento di un corso di formazione di 50 ore che si terrà ad ottobre, finalizzato all’acquisizione di elementi di psicologia, comunicazione, legislazione, primo soccorso.