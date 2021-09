Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VOLPIANO. Nel pomeriggio di martedì 21 settembre si è verificato un incidente allo svincolo dell’autostrada Torino-Milano sulla SP 500 in direzione Volpiano, con un veicolo che, per cause da accertare, ha sbandato e urtato violentemente le barriere di sicurezza, causando solo danni materiali.

Lo svincolo è stato chiuso per consentire la rimozione del veicolo e dei detriti, e l’effettuazione dei rilievi da parte della polizia locale.

