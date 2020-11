VOLPIANO. Incendio nell’area Amiat Tbd. Il sindaco di San Benigno: “State a casa”. Un incendio si è sviluppato questa notte nell’area esterna dell’impianto Amiat Tbd di Volpiano, in via Brandizzo. L’impianto tratta i “raee”, i rifiuti da apparecchiature elettroniche come cellulari e monitor.

Le fiamme non [...]



