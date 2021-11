Il 31 ottobre scorso il Volpiano Rugby è sceso in campo. Ultima tappa in salita per questo team che ha affrontato la prima squadra del girone, lo “Stade Valdotain”, subendo la terza sconfitta.

Il passivo finale di 90 – 12 dice chiaramente quali fossero i valori in campo. Si è trattato di una sfida tosta, tutt’altro che semplice: in estrema sintesi, è stata una domenica di fuoco. I valdostani hanno affrontato il match come è doveroso che sia, con forza e determinazione, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.