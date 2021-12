Panichelli, che anno è stato per lei questo 2021?

È stato un anno straordinario, se penso all’onore di aver assunto il ruolo di primo cittadino di Volpiano. È un compito che cerco e spero di svolgere al meglio.

Che cosa ha già realizzato la nuova amministrazione?

Come ho già detto in campagna elettorale, uno dei principali obiettivi riguarda l’organizzazione del personale. Ci siamo mossi subito in questa direzione. Senza dimenticare l’impegno nell’ascoltare i bisogni dei cittadini. Ho avuto diversi incontri, con famiglie, commercianti, artigiani…elementi-chiave del territorio. Queste sono state le prime occasioni per comprendere quali siano le [...]