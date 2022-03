Durante il Consiglio Comunale la capogruppo di Centrodestra per Volpiano, Maria Grazia Bigliotto, ha presentato un vero e proprio elenco per mettere nero su bianco tutte le mancanze presenti nei parchi cittadini. Sono poche i giardini pubblici che si salvano, la maggior parte delle valutazioni bollano la manutenzione come “carente” o del tutto “assente”. Insomma una situazione a dir poco disastrosa secondo la relazione presentata in Consiglio Comunale lunedì. Bigliotto ha messo tutto in una interrogazione ad hoc dove chiede all’amministrazione di “procedere alla redazione di un cronoprogramma che, a fronte delle evidenze riportate, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.