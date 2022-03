Al centro diurno Jolly di Volpiano, dopo il Covid, riparte la collaborazione con le scuole della città. Oltre alle normali attività che da tempo vanno in scena sabato 2 aprile è prevista un’importante giornata.

È una ripartenza ma in realtà presso il centro diurno non ci si è mai fermati, le attività sono sempre andate in scena all’interno della struttura in modo diverso ma comunque importante. I laboratori di ceramica, , pittura, lavori con il cartone e molto altro ancora proseguono.

Ora, però, si riparte sul territorio.

“Abbiamo pensato – sottolinea Fabio Fraccalvieri, referente del centro – [...]