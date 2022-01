Giovedì 6 gennaio è stata celebrata la festa della befana alpina organizzata dal locale gruppo delle “penne nere”.

Dopo il ricordo dei caduti alpini al monumento, il gruppo si è trasferito in sede per il rinfresco in attesa della solenne celebrazione per ricordare tutti gli alpini deceduti.

A spiegare l’iniziativa ci ha pensato Tiziano Zanconi, capogruppo degli Alpini di Volpiano.