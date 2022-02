Siamo degli invisibili. Rosa lo dice chiaramente mentre chiacchieriamo tra una domanda e l’altra.

“In senso generico, non visibile, che non può essere veduto”, così la Treccani descrive il significato di “invisibile” e non esistono parole migliori per identificare la fatica della vita di Rosa e delle sue figlie, una fatica che non può essere vista o che comunque non viene vista.

Per capire questa fatica occorre entrare dentro casa di Rosa, vedere la sua sofferenza, la sua fatica ma anche il grande amore di una mamma disposta a dedicare la vita a Stefania.

Occorre vedere la [...]