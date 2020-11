VOLPIANO. Il Comune cerca volontari per l’emergenza Covid

Riprende la consegna delle borse alimentari ai nuclei familiari bisognosi di Volpiano, da parte della Caritas parrocchiale. In considerazione della situazione di emergenza, l’amministrazione comunale cerca volontari da destinare sia a questo servizio che all’assistenza erogata dalla Protezione civile a soggetti in quarantena [...]



