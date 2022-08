I seniores del “Volpiano Rugby” sono pronti a ripartire. A breve, infatti, la ripresa degli allenamenti e la partenza per il ritiro di squadra.

Con l’inizio del campionato di serie C, previsto per domenica 9 ottobre, il “Volpiano Rugby” ha pianificato, per la sua formazione seniores, i nuovi allenamenti a partire dal mese di agosto.

Oltre alle sedute di palestra e campo, il “Volpiano Rugby” prevede un piccolo ritiro di due giorni come atto conclusivo della prima parte di preparazione, previsto per il 10 e 11 settembre, e questo rappresenterà un momento importante di aggregazione e per fare team building.

Si è scelto, per la due giorni, il comune montano di Cantoria, nelle Valli di Lanzo; questa sarà, infatti, la sede per il ritrovo. Due giorni intensi per ricementare il rapporto già molto forte che si è creato nella passata stagione e per permettere ai nuovi innesti di fare una migliore conoscenza con il resto della squadra.

Ai tecnici Russo, Cotroneo e Vetturini va, da parte dell’intero “Volpiano Rugby”, un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura; vanno poi un sentito ringraziamento alla comunità di Cantoira per l’ospitalità e al Sindaco per il supporto logistico.

Le attività saranno svolte sul campo comunale e potranno essere seguite da tutti gli interessati, infatti gli allenamenti saranno aperti a chiunque sia curioso di avvicinarsi a questo sport.

Per informazioni l.russo.volpianorugby@gmail.com oppure 3911560500

