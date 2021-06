Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Domenica mattina a Volpiano, durante la messa per la Virgo Fidelis nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, alcuni ragazzi del Gruppo Missionario Giovani, accompagnati dal viceparroco, don Manuel Lunardi, hanno ricevuto dal parroco don Claudio Bertero il mandato missionario per l’esperienza missionaria in alcuni villaggi poveri dell’Albania nel mese di agosto, a sostegno della quale nelle prossime settimane saranno proposte diverse iniziative.

Commenti