Un parco chiuso da una vita, l’unica area gioco per i disabili che ormai non è a disposizione dei cittadini da troppo tempo.

È proprio per questo che Loredana Fulginiti, ex consigliera comunale, leader del gruppo Vivere Volpiano, si è rivolta all’amministrazione comunale.

Un grido disperato il suo, insieme a quello di tanti altri genitori, tutto scritto in una lettera indirizzata al Comune.

“Alcuni cittadini – spiega Fulginiti – ci segnalano l’incresciosa situazione che riguarda la chiusura divenuta ormai da qualche tempo permanente del parco giochi di via Riviera a Voipiano, in cui è anche presente un’altalena per disabili acquistata con i sacrifici della comunità. Siamo al corrente della dipartita del custode delle chiavi e ce ne dispiacciamo molto ma riteniamo che un parco pubblico debba essere aperto a tutti i fruitori e in particolar modo questo in cui è appunto presente un’attrezzatura che i ragazzi disabili potrebbero utilizzare. Nello specifico una ragazza di nostra conoscenza ha tentato più volte e in più giorni di accedere al sito senza poterlo fare ed è stata costretta a tornare a casa con la sua carrozzina senza aver potuto usufruire del dono che la comunità con tanto amore ha fatto a lei e ad altri. Con la presente chiediamo, pertanto, che sia trovata al più presto una soluzione a questo problema, consapevoli che occorra tenere sotto chiave il luogo per preservarne i giochi. Restiamo in attesa e porgiamo cordiali saluti”.

Non è la prima volta che, in città, si parla di una certa trascuratezza a proposito dei parchi cittadini.

A fine febbraio, infatti, La capogruppo di Centrodestra per Volpiano, Maria Grazia Bigliotto, aveva presentato un vero e proprio elenco per mettere nero su bianco tutte le mancanze presenti nei parchi cittadini. Lei e Mattia Bergantin avevano passato in rassegna tutti e 15 i parchi cittadini per stilare una vera e propria “pagella” che teneva conto del livello di manutenzione ordinaria, straordinaria e delle pulizia delle aree.

Erano poche i giardini pubblici che si salvano, la maggior parte delle valutazioni bollavano la manutenzione come “carente” o del tutto “assente”. Insomma una situazione a dir poco disastrosa secondo la relazione presentata in Consiglio Comunale nel mese di febbraio. In quella relazione si parlava anche del parco di via Riviera, chiuso da tempo.

“Le cose – spiegava l’assessore Andrea Cisotto – effettivamente si possono manutenere meglio e potremmo averne più cura. Il parchetto di via Riviera era aperto da un nonno vigile che è mancato”.

Ecco, a quasi 4 mesi di distanza dalla prima segnalazione ancora nulla è stato fatto per riaprire l’unico parco della città pensato anche per i disabili

Commenti