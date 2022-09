Banco Fresco, il brand specializzato nel commercio al dettaglio di prodotti freschi e freschissimi presente in Lombardia e Piemonte, annuncia la nomina di un nuovo Managing Director. Si tratta di Gianluca Monfrecola, manager con una lunga esperienza nella GDO che avrà come obiettivo quello di portare avanti la strategia di crescita dell’insegna, che prevede lo sviluppo dei punti vendita sul territorio nazionale, e valorizzare in Italia il modello Banco Fresco ispirato al mercato di una volta ma in chiave moderna, un format innovativo nella grande distribuzione.

Classe ’76, Monfrecola vanta una carriera di oltre vent’anni nel settore del retail, ricoprendo ruoli di sempre maggiore responsabilità. Dal 2003, e per oltre 8 anni, è stato Coordinatore Regionale Vendite di Lidl Italia per i punti vendita della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, esperienza che l’ha portato nel 2012 a diventare Direttore Vendite di Eurospin centro Italia, cui facevano capo 254 punti vendita. Nel 2017 sbarca in Tedi con il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, guidando il marchio sin dall’ingresso nel mercato italiano, con l’apertura di 85 punti vendita in meno di 4 anni. Dal 2019, inoltre, Gianluca Monfrecola è Cavaliere della Repubblica Italiana.

“Sono orgoglioso di poter iniziare questa nuova avventura alla guida di Banco Fresco – ha dichiarato Gianluca Monfrecola. Il settore della GDO è in continua trasformazione e sono tante le sfide che ci aspettano nei prossimi mesi, sarà pertanto fondamentale focalizzarsi sul nostro modello, unico nel suo genere, e sui valori di Banco Fresco, a partire dall’altissima qualità dei prodotti, venduti al miglior prezzo, e con un approccio sostenibile. Inoltre, continueremo a puntare sulle persone, consapevoli che solo con il lavoro di squadra si possono raggiungere traguardi importanti.”

