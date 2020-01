VOLPIANO. Fuori strada dopo scontro sulla Torino-Aosta, due feriti

Sono ricoverati al Giovanni Bosco di Torino, ma non in pericolo di vita, i due automobilisti rimasti coinvolti in un incidente stradale, ieri sera, sull’autostrada A5 Torino-Aosta, poco dopo lo svincolo di Volpiano in direzione Torino. Lo scontro ha riguardato un furgone Piaggio Porter e una Fiat Idea. Le due vetture, a causa della violenza dell’urto, sono state sbalzate fuori dalle corsie, hanno abbattuto le barriere e, dopo essersi più volte ribaltati, hanno terminato la corsa nei campi vicino all’autostrada. I feriti sono un uomo di 58 anni di Torino, alla guida del furgone, e una Fiat Idea condotta da una ragazza di 26 anni residente a Val di Chy. Sono rimasti incastrati nei veicoli ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia stradale.

Commenti