Proprio mentre il Comune di Vopliano si costituiva parte civile nel processo di appello di Cerbero le ombre della Ndrangheta sono arrivate di nuovo in città. Ora, però, “il gruppo di Volpiano”, così lo chiamano gli inquierenti è stato tutto fermato. Prima c’è stato l’arresto, in flagranza di reato, di Gianluca Infede, di San Maurizio Canavese, poi quello di Domenico Rotella di Ciriè e infine Franco Violi di Volpiano (finito ai domiciliari).

Armi nascoste e pronte da usare per commettere estorsioni, per trafficare droga o per «fronteggiare qualsiasi tipo di minaccia proveniente dall’esterno del sodalizio». [...]