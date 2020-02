VOLPIANO. False fatture per ottenere finanziamenti, denunciato

Emetteva fatture per operazioni mai avvenute e le esibiva alle banche per accedere ai finanziamenti. E’ una delle accuse per le quali il responsabile di un’azienda di trasporti, con sede nel circondario di Torino, è stato denunciato dalla guardia di finanza. L’imprenditore, un trentenne italiano, è risultato sconosciuto al fisco per più di due anni. Dagli accertamenti delle Fiamme Gialle della compagnia di Chivasso è emerso un occultamento di ricavi di circa 17 milioni. Con il sistema delle fatturazioni – l’amministratore della società utilizzava anche quelle emesse dalla ditta del fratello – oltre ad abbattere i ricavi e le tasse da versare all’erario sono stati ottenuti quattro milioni dagli istituti di credito. L’evasione accertata è di 1,5 milioni. La denuncia è scattata per dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture inesistenti, omessa dichiarazione, mendacio bancario, autoriciclaggio. Del procedimento giudiziario si occuperà la procura di Ivrea.

