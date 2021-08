Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il centrodestra a Volpiano è più che mai vivo. Superata in fretta la delusione per il “no” della Lega alla coalizione estesa, i vertici volpianesi di Fratelli d’Italia e Forza Italia (insieme all’UDC) ora fanno cerchio attorno a Mariagrazia Bigliotto. La candidata a sindaco del centrodestra, volto noto dell’opposizione consiliare, è pronta a scendere in campo per il proprio paese.