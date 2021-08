Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VOLPIANO. Antonietta Maggisano è pronta. E come lei, lo sono anche gli altri 16 membri della sua lista civica. «La lista Cambiamo Volpiano vuole valorizzare e sviluppare il paese – spiega la candidata– per gli odierni cittadini e cittadine, nonché per le nuove generazioni, con un nuovo spirito di concertazione tra le imprese, le famiglie e le associazioni di categoria».