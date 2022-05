Medaglia e Maggisano non ci stanno e puntano il dito contro l’amministrazione dopo l’aumento dell’addizionale comunale sull’Irpef. “La maggioranza dei cittadini – tuona la consigliera di opposizione – subirà un aumento”.

La seduta di giovedì 26 maggio del Consiglio comunale di Volpiano è stata ampiamente dedicata al bilancio.

In particolare, è stato modificato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef, prevedendo un’unica aliquota pari allo 0,75 per cento e una soglia di esenzione per redditi fino a 10mila euro.

Il sindaco Giovanni Panichelli ha sottolineato come il provvedimento sia legato alla modifica degli scaglioni Irpef [...]