VOLPIANO. Droga e ricettazione, arrestati due spacciatori (VIDEO)

Droga a Volpiano. I Carabinieri di Leini questa mattina hanno arrestato un operaio di 29 anni per detenzione ai fini di spaccio di oltre 500 g tra marijuana e metanfetamina. Successivamente in un magazzino volpianese, in uso al pusher e a un sinti di 29 anni , i carabinieri hanno sequestrato refurtiva varia, tre radio trasmittenti e centinaia di lettere numeri adesivi utilizzati per alterare le targhe delle autovetture. Per entrambi è scatta una denuncia per ricettazione.

Sempre a Volpiano, i carabinieri hanno arrestato un altro spacciatore italiano di 47 anni che nascondeva in casa circa 50 grammi, tra cocaina e crack, e 1450 euro in contanti.

Un altro colpo dei militari contro lo spaccio nel Canavese. Pochi giorni fa i carabinieri della Stazione di San Giorgio Canavese avevano arrestato per detenzione ai fini di spaccio, una donna, S.G., di anni 27, residente a Favria.

Commenti