VOLPIANO. De Zuanne presidente dell’Unione dei Comuni Net

Emanuele De Zuanne, sindaco di Volpiano, è stato nominato presidente dell’Unione Comuni Nord Est Torino. L’Unione Net raggruppa i comuni di Borgaro, Caselle, Leinì, San Benigno, San Mauro, Settimo e Volpiano, con una popolazione di 135mila abitanti. L’ente gestisce in forma associata funzioni diverse come, ad esempio, i servizi socio-assistenziali, lo sportello unico per le attività produttive, la partecipazione a bandi per il finanziamento di investimenti pubblici e le procedure per le gare d’appalto.

“L’Unione dei Comuni Net – afferma il presidente uscente Luca Baracco, sindaco di Caselle, ricordando il percorso compiuto dall’Unione dal 2014, primo anno del suo mandato – è stata soprattutto un’opportunità di confronto, per crescere umanamente e per acquisire nuove competenze ed esperienze”. Il sindaco De Zuanne, a sua volta pone l’accento sulla “valorizzazione dell’attività di coordinamento, ad esempio per i trasporti e la protezione civile, per riuscire a portare a casa risultati utili per tutti i cittadini”.

