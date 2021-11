Le dichiarazioni di De Zuanne, rilasciate la scorsa settimana al giornale La Voce, non sono proprio andate giù alla consigliera Maria Grazia Bigliotto. “Signori miei, ora governate! Perché altrimenti, che ci state a fare?”. Ma le parole del nuovo presidente del consiglio di Volpiano, in merito alle criticità spesso imponderabili di cui il percorso del politico è pieno, non hanno fatto saltare dalla sedia soltanto Bigliotto. Anche Maggisano e Camoletto hanno replicato all’ex sindaco che, pur con parole e modi differenti, è stato etichettato come vero e proprio “democristiano”. Le opposizioni consiliari fanno già [...]





