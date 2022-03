Per le tre consigliere di minoranza, Monica Camoletto, Antonietta Maggisano e Maria Grazia Bigliotto, Emanuele De Zuanne non è in grado di ricoprire il suo ruolo.

E, infatti, tutto sembra fare fuorchè il Presidente: interventi di precisazione, di spiegazione, a volte anche in sostituzione di assessori e dello stesso Sindaco. Qualcuno della maggioranza, poi, si rivolge a lui ancora chiamandolo “Sindaco” eppure De Zuanne ha smesso la fascia tricolore ormai da molti mesi.