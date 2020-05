VOLPIANO. De Zuanne: “Coronavirus, ecco come stanno le cose”

CORONAVIRUS VOLPIANO. Si è tenuto il 27 aprile il Consiglio comunale di Volpiano in videoconferenza. Il sindaco Emanuele De Zuanne è intervenuto per riepilogare il lavoro svolto dall’amministrazione comunale dall’inizio dell’epidemia Covid-19, sottolineando l’impegno della Protezione civile di Volpiano in una emergenza che «per la prima volta – ha detto – è di carattere nazionale e non soltanto locale». De Zuanne si è soffermato sui dati riguardanti la diffusione dei contagi che il Centro operativo comunale comunica nel bollettino quotidiano e che «riguardano – ha spiegato – le persone che si trovano fisicamente a Volpiano perché questo è l’elemento rilevante per le azioni della protezione civile locale». Finora a Volpiano sono stati eseguiti cinquecento tamponi, «un dato – ha evidenziato il sindaco – superiore ad altri paesi delle nostre dimensioni per via della presenza delle residenze sanitarie assistenziali sul nostro territorio».

Per quanto riguarda i punti esaminati, sono state ratificate alcune variazioni di bilancio riguardanti i servizi amministrativi, i lavori pubblici e il personale, l’acquisto delle derrate alimentari per gli aiuti alla popolazione (con uno stanziamento ricevuto dalla protezione civile nazionale pari a circa 86mila euro), il capitolo aperto per le donazioni dei cittadini al fondo di solidarietà comunale e 11.500 euro per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiali di consumo per l’operatività degli uffici durante l’emergenza.

Infine, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, che registra un risultato di amministrazione pari a 4 milioni e 871mila euro. Tale importo va suddiviso in voci diverse, come gli accantonamenti (pari a 3 milioni e 800mila euro, dei quali 3 milioni e 600mila euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità), la parte vincolata (397mila euro) e l’avanzo di amministrazione, utilizzabile per investimenti, pari a 569mila euro. Il fondo cassa al 31 dicembre 2019 è pari a 2 milioni e 924mila euro, con una variazione significativa legata agli investimenti effettuati in conto capitale come la sistemazione di piazza XXV Aprile e via Circonvallazione, la sostituzione della centrale termica del palazzetto dello sport, gli spogliatoi della palestra «Gigi Ghirotti», il parco giochi di piazza Italia, l’area picnic in Vauda, i lavori del Rio Gavo e sui beni confiscati alla mafia.

