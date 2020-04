VOLPIANO. Da lunedì la distribuzione dei generi alimentari

Lunedì prossimo a Volpiano inizia la distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità alle persone bisognose, organizzata dal Comune in collaborazione con la Caritas, la parrocchia e l’Unione Net, nel rispetto delle indicazioni del governo.

Il servizio viene erogato in seguito alla presentazione di un modulo, disponibile in municipio, nel quale si dichiara di trovarsi in situazione di bisogno economico.

L’analisi dei criteri per stabilire la graduatoria di assegnazione viene effettuata tramite i servizi socio-assistenziali: verrà data precedenza ai nuclei familiari in affitto, con disabili o minori di anni 14, a partire dai redditi più bassi.

“Abbiamo scelto – dice il sindaco Emanuele De Zuanne – di distribuire i generi alimentari attraverso il terzo settore perché lo riteniamo, in questa fase, il sistema più efficace”.

Commenti