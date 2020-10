VOLPIANO. Covid, chiudono l’anagrafe e l’asilo nido di Volpiano

L’ufficio Anagrafe del Comune di Volpiano è chiuso al pubblico da oggi, martedì 27 ottobre, fino al 31 ottobre, in seguito al riscontro di un caso di positività al Covid-19 tra i dipendenti; per urgenze contattare il numero 348.7258656. Analogo provvedimento, sempre per la positività al coronavirus di una dipendente, è stato disposto per [...]



