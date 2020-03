VOLPIANO. Coronavirus, i casi raddoppiano: 18 positivi

Raddoppiano i casi di Coronavirus a Volpiano. I positivi sono 18, le persone in isolamento domiciliare sono 23. Sono 40 le denunce per le violazioni delle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

«Le Forze dell’Ordine, oltre a effettuare i controlli sul rispetto delle misure in vigore, stanno fornendo il necessario supporto per la consegna di beni e farmaci alle persone in quarantena e intervenendo su questioni specifiche, come i disguidi riguardanti gli orari di apertura dell’ufficio postale – comunica il sindaco Emanuele De Zuanne -. L’attività del COC è delegata alla verifica delle posizioni segnalate da Protezione Civile e ASL per fornire il necessario supporto. In tale ambito, è stata data attuazione alle misure decise dal Governo e dalla Regione Piemonte per contenere il diffondersi del contagio da Coronavirus e sono stati chiusi i luoghi di attrazione che potevano causare assembramenti. Si raccomanda di attenersi alle disposizioni vigenti e di uscire di casa soltanto in caso di necessità».