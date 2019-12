VOLPIANO. Comital: Lepri (Pd) Fdi sta sacrificando lavoratori

“I Fratelli d’Italia, interpretati dall’assessore regionale al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, dicono di voler difendere i diritti dei lavoratori ma in realtà li stanno sacrificando, pur di fare propaganda”. Lo afferma il parlamentare Pd torinese Stefano Lepri, relativamente alla gestione della vertenza Comital. “L’unica offerta per salvare Comital – sottolinea Lepri – è quella del gruppo cinese Dingsheng, uno dei maggiori produttori al mondo di alluminio. Mandarli a stendere come ha fatto l’assessore in nome dell’italico orgoglio, significa solo la chiusura tombale”. “Occorre invece – esorta – trattare per ottenere un piano che preveda la progressiva riassunzione di tutti i lavoratori, con l’impegno a garantire tutti i diritti da loro già maturati. Se l’assessore preferisce lanciare strali contro l’imperialismo cinese cambi mestiere. O chieda aiuto a ex assessori come Porchietto, che non avrebbero mai abbandonato un tavolo di crisi prima di aver provato a risolverla. Serve pragmatismo, non propaganda. Presidente Cirio, per favore intervenga lei”.

