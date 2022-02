A Volpiano è attivo il servizio per la stipula di contratti d’affitto assistiti, attraverso il quale i proprietari di alloggi possono dare in locazione immobili a persone in difficoltà, usufruendo di un contributo annuale pari al 50 per cento dell’IMU e con un intervento economico del Comune sul canone mensile, in proporzione al reddito Isee; la misura è prevista per venire incontro alle esigenze abitative delle categorie più fragili.

I contratti possono essere stipulati con nuclei famigliari con presenza di minori o di persone ultrasessantenni e con sfratto per morosità incolpevole o finita locazione, soggetti con gravi situazioni di disabilità in alloggi con barriere architettoniche, famiglie composte da un solo adulto di genere femminile e presenza di uno o più minori. Viene data priorità agli alloggi immediatamente disponibili e con contratti di affitto inferiori ai 400 euro mensili.

Commenta Irene Berardo, vicesindaco con delega ai Servizi sociali: «Ritengo che la generosità dei volpianesi sia straordinaria e penso che questo servizio possa essere un ottimo metodo per aiutare chi si trova in difficoltà; spero davvero che qualcuno si faccia avanti perché questo permetterebbe di aiutare dei bambini che al momento vivono in condizioni disagiate e vorrei che la nostra comunità riuscisse a prendersi cura di loro».

