VOLPIANO. Carnevale, conte Roberto e Contessa Perinzia! (FOTO)

Passaggio di consegne per le figure storiche di Volpiano, in vista del Carnevale. I coscritti del 2001 Marco Alciati e Carola Scarparo vestiranno i panni di Conte Roberto e Contessa Perinzia. L’anno scorso erano stati Alberto Lorenzatti ed Elettrà Calabrò, coscritti 2000, a rivestire i due ruoli.

