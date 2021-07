Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Monica Camoletto rompe gli indugi e si candida a sindaco con la propria lista civica “Gente di Volpiano”.

In principio fu il “Patto del Manuale”, con la collega Mariagrazia Bigliotto. Un tentativo finito in un nulla di fatto col passare dei mesi. In seguito, dopo l’addio di Loredana Fulginiti al M5S, la ricerca di un accordo con l’ex grillina, che pur con una certa difficoltà (tra le due c’è stata e c’è tutt’ora stima reciproca) ha [...]