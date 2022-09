Non usa mezzi termini la consigliera di minoranza, Monica Camoletto, per descrivere la situazione della città

“Un pot pourri – attacca – di foto di Via Udine e Via Michelangelo, tra foreste spontanee e lavori eseguiti senza il ripristino a “regola d’arte” del manto stradale. Questi esempi ormai mi giungono quotidianamente e non mi beo certo di dover “notificare” a questa amministrazione che l’incuria dilagante è ormai indecente”.

Insomma, secondo la rappresentante della minoranza l’amministrazione latita e latita su moltissime cose ormai da tempo.